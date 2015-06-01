Сеть ресторанов KFC судится с китайскими компаниями из-за слухов о восьминогих курицах

Не соответствующая действительности информация, говорят в KFC, распространялась через аккаунты китайских компаний в соцсетях, пишет русская служба Би-Би-Си.

В заявлении, опубликованном в понедельник на сайте китайского подразделения фаст-фуд сети, говорится, что одним из таких слухов было заявление о том, что курицы, мясо которых используется для приготовления бюд, генетически модифицированы - у них по шесть крыльев и по восемь ног.

Читайте такжеMcdonald's впервые раскрыл секреты приготовления картофеля-фри (видео)KFC требует возмещения ущерба, нанесенного компании этими слухами, в размере 1,5 миллиона юаней (242 тысячи долларов) и извинений от каждой их трех компаний.

Суд принял иск к рассмотрению.

Два года назад власти Китая объявили о начале кампании по борьбе с негативной подачей информации и тем, что они характеризуют как распространение слухов в интернете. Критики правящего режима заявили, что действия властей направлены на подавление любой критики в адрес Коммунистической партии.