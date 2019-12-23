Сотрудница зоомагазина объяснил, что неизвестный зашел внутрь, начал осматривать товар, а когда ушел - с витрины исчез зимний костюм для собаки.

В Днепре мужчина украл зимний костюм для домашнего любимца и попался правоохранительным органам.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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В воскресенье, 22 декабря, около 16:00 полицейские получили информацию о краже в магазине товаров для животных.

Сотрудница магазина пояснила, что неизвестный в нетрезвом состоянии зашел внутрь, начал осматривать товар, а когда ушел - с витрины исчез зимний костюм для собаки. Женщина догнала мужчину, но последний начал нецензурно выражаться и пошел к подъезду дома рядом.

Полицейские опросили жителей и выяснили, где проживает гражданин, похожий по приметам. Дверь им открыл именно этот человек, в руках он держал костюм для собаки с биркой. Впоследствии, сотрудница магазина узнала мужчину и товар.

Мужчину доставили в отделение полиции.

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