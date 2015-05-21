В Китае обнаружен поддельный рис из искусственной резины и картофеля

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Shanghaiist.

Зерна, сделанные из смеси картофеля и искусственной резины, появились на рынках города Тайюань (провинция Шаньси).

Издание отмечает, что поддельный рис визуально очень похож на настоящий. Однако, как предупредили покупателей китайские эксперты, его потребление способно нанести непоправимый вред пищеварительной системе.

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Shanghaiist также пишет, что после того, как власти страны оповестили покупателей об опасностях поддельной зерновой культуры, в ряде азиатских СМИ появилась информация, что аналогичная продукция попала из Китая на рынки других стран (Индии, Индонезии, Вьетнама). Власти Малайзии и Сингапура усомнились в достоверности данных сообщений, а чиновники из других государств пока предпочли не комментировать ситуацию.

Как объяснили эксперты Oriza.com (сайта, посвященного рисовой индустрии), подделки легко выявить, потому что зерна остаются твердыми после варки, а суп, сваренный с добавлением искусственного риса, имеет характерный неприятный запах горелого пластика.