В Мукачево появился "Пеннивайз" – им заинтересовалась полиция (видео)

Пранкер объясняет, что снимает ролики для поднятия настроения. Впрочем, жалобы местных жителей дошли до полиции – сейчас им заинтересовалась прокуратура.

В Мукачево неизвестный в костюме Пеннивайза – клоуна-маньяка из книги Стивена Кинга «Оно» – пугает по ночам людей, выбегая на дороги и блокируя движение транспорта.

Об этом пишет Mukachevo.net.

Читайте такжеЖурналистке увеличили нос на фото в паспорте, узнал о ее еврейских корнях (фото)

Видео с шутками мужчина самостоятельно публикует на канале Youtube. Пранкер объясняет, что снимает ролики для поднятия настроения. Впрочем, жалобы местных жителей дошли до полиции – сейчас им заинтересовалась прокуратура.

Так, прокуратура зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины — изготовление и распространение видео, вероятно, пропагандирующее культ насилия и жестокость.

Досудебное расследование будет проводить следственный отдел полиции Мукачевского ОП ГУНП в Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, во время вечернего сеанса «Джокер» в самом большом кинотеатре Европы Grand Rex неизвестный воскликнул «Аллах Акбар!» и спровоцировал панику среди зрителей.