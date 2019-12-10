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Выражение лица Путина рядом с Зеленским повеселило сеть (фото)

09:46, 10 декабря 2019
Курьёзы
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Зеленский, Макрон и Путин / REUTERS

После завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошлись снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, сделанные во время переговоров.

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Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters. На них видно главу Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.

Внимание пользователей сети на этих кадрах (их уже назвали "фото дня") привлекло выражение лица главы РФ - он выглядит недовольным и растерянным.

Пользователи сети начали активно распространять эти снимки, используя иронические подписи.

Зеленский, Макрон и Путин / REUTERS

Ранее в Осаке (Япония) на саммите стран G20 президент России Владимир Путин, сидевший за столом вместе с другими участниками мероприятия, пил из собственной посуды.

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Теги: #Путин#фото#Владимир Зеленский