Выражение лица Путина рядом с Зеленским повеселило сеть (фото)

Внимание пользователей сети на кадрах привлекло выражение лица главы РФ.

После завершения саммита в "нормандском формате" в Париже в сети разошлись снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, сделанные во время переговоров.

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Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters. На них видно главу Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.

Внимание пользователей сети на этих кадрах (их уже назвали "фото дня") привлекло выражение лица главы РФ - он выглядит недовольным и растерянным.

Пользователи сети начали активно распространять эти снимки, используя иронические подписи.

Фото дня: На саммите в «нормандском формате» впервые встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский. Они пожали друг другу руки.



(с) Ian Langsdon / pool / EPA / Scanpix / LETA pic.twitter.com/udPJndOYv3 — Лентач (@oldLentach) December 9, 2019

Ранее в Осаке (Япония) на саммите стран G20 президент России Владимир Путин, сидевший за столом вместе с другими участниками мероприятия, пил из собственной посуды.