Пример для всех ненавистников зимы: как забавная белочка радовалась первому снегу (фоторепортаж)

В начале декабря Украину накрыли снегопады.

Белочки в одном из киевских парков уже не впервые привлекают внимание фотокорреспондентов УНИАН и умиляют наших читателей. На этот раз в объектив попал рыженький пушистик, который не мог нарадоваться первому снегу.

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Как сообщал УНИАН, с понедельника, 2 сентября, в Украину наконец пришел полноценный зимний снег. Традиционно это привело к гололеду и, как следствие, пробкам.

Украинцы же разделились на два лагеря - тех, кто радуется белому пушистому снегу и тех, кто впадает в депрессию из-за прихода зимы.

А вот кто всегда радуется снегу, так это животные. Не верите - смотрите наше забавное видео.