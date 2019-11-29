В Кривом роге мужчина переоборудовал микроавтобус в заправку (фото)

Сейчас мужчине грозит штраф с конфискацией топлива, оборудования, сырья и средств, полученных в результате незаконной сделки.

33-летний житель Кривого Рога переоборудовал свой микроавтобус на нелегальную автозаправку. Случайным водителям он предлагал дизельное топливо.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

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Свою заправку на колесах мужчина поставил вблизи лесополосы на выезде из города. Во время проверки полиция обнаружила 1100 литров топлива.

Правоохранители уже изъяли микроавтобус с дизелем и составили админпротокол на злоумышленника. Сейчас ему грозит штраф с конфискацией топлива, оборудования, сырья и средств, полученных в результате незаконной сделки.

Как сообщал УНИАН, должностные лица Львовской железной дороги организовали в одном из помещений ферму с майнинга криптовалюты. Она работала на электроэнергии компании.