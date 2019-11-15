На Львовской железной дороге майнили криптовалюту (фото)

Работники УЗ использовали помещения и электричество компании для генерирования биткоинов.

Должностные лица Львовской железной дороги организовали в одном из помещений ферму по майнингу криптовалюты. Она работала на электроэнергии компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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В компании говорят, что обнаружили так называемую ферму во время осмотра помещений. Биткоины генерировали 100 компьютеров.

Материалы проверки направлены в Тернопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По факту открыто уголовное производство.

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