"Косой, где 100 тысяч долларов?": жительницу Ивано-Франковска затерроризировали поклонники сериала "Слуга народа" (видео)

Создатели кинофильма уже убирают момент, где видно телефон, который оказался реальным.

Жертва сериала "Слуга народа": уже четыре года поклонники фильма названивают жительнице Ивано-Франковска и спрашивают, где "Косой" и долг в 100 тысяч долларов.

Потому что в одной из сцен последней серии первого сезона в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел "президент Голобородько", записан номер телефона женщины, которым она пользуется уже почти 15 лет, говорится в сюжете ТСН.

"Честно, у меня всегда какие-то приключения! Ну, но такое – это вообще", - признается Юлиана Антонюк. Когда серия вышла в эфир, ее телефон разрывался. "Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов? Преимущественно на русском. Сначала думала: может, ошиблись", - говорит жительница Ивано-Франковска.

"Слугу народа" женщина не смотрела, поэтому сразу не поняла, что происходит. Потом спросила у тех, кто звонил. "Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: да вы посмотрите! Им было весело", - рассказывает женщина. Первые звонки и ее развлекали, но чем дальше, тем больше начинали раздражать. Менять номер телефона, которым пользуется столько лет, по работе включительно, женщина не хотела. Сама не раз писала кварталовцам, чтобы те убрали ее номер, но никакой реакции не было.

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На самом деле Юлиане звонил актер "95 квартала" Евгений Кошевой – с извинениями. В сериале он играет дипломата, поэтому именно его коллеги уполномочили отдуваться за киношный "ляп". "Никто же не знал, что так попадет! Просто написали от фонаря", - говорит актер. Сначала он не удержался и снова разыграл Юлиану. Но после того извинился и пообещал найти, кто вписал в киношную сцену номер телефона, не проверив, существует ли он на самом деле.

Сам номер от зрителей скроют. "Мы исправим ситуацию. Ваш телефон будет заблюрен и никто больше не будет вас беспокоить", - пообещал Кошевой. "Мне, конечно, приятно, что отреагировали", - говорит Юлиана.