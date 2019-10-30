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Арбитр приостановила матч ради селфи с легендарным футболистом (видео)

19:19, 30 октября 2019
Курьёзы
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Арбитр сделала селфи на футбольном поле

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Лилах Асулин показала бразильцу желтую карту и достала из кармана телефон для памятного фото, которым поделилась в своем Instagram.

Впоследствии этот снимок набрал огромное количество "лайков" от пользователей.

Отметим, что в официальных матчах так делать не разрешено.

Поединок завершился победой Бразилии со счетом 4:2.

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Теги: #селфи