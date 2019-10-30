Арбитр приостановила матч ради селфи с легендарным футболистом (видео)
19:19, 30 октября 2019Курьёзы
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Женщина-арбитр показал бразильцу Кака желтую карту и достала из кармана телефон для памятного фото.
Арбитр сделала селфи на футбольном поле
Во время благотворительного матча Shalom Game Израиль - Бразилия женщина-арбитр остановила игру ради селфи с легендарным Кака.
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Лилах Асулин показала бразильцу желтую карту и достала из кармана телефон для памятного фото, которым поделилась в своем Instagram.
Впоследствии этот снимок набрал огромное количество "лайков" от пользователей.
Отметим, что в официальных матчах так делать не разрешено.
Поединок завершился победой Бразилии со счетом 4:2.
29 октября 2019 г.
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