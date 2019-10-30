Арбитр приостановила матч ради селфи с легендарным футболистом (видео)

Женщина-арбитр показал бразильцу Кака желтую карту и достала из кармана телефон для памятного фото.

Во время благотворительного матча Shalom Game Израиль - Бразилия женщина-арбитр остановила игру ради селфи с легендарным Кака. Читайте такжеВыпил стакан пива: футболист оригинально отпраздновал забитый гол (видео) Лилах Асулин показала бразильцу желтую карту и достала из кармана телефон для памятного фото, которым поделилась в своем Instagram. Впоследствии этот снимок набрал огромное количество "лайков" от пользователей. Отметим, что в официальных матчах так делать не разрешено. Поединок завершился победой Бразилии со счетом 4:2. pic.twitter.com/cv7Ecfd3qg — ابو جورج - ראופיx 🥺 (@i_NJR_YT) 29 октября 2019 г.

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