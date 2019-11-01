За что боролся на то и напоролся: в Индонезии борец за ужесточение наказания за измены попался на связи с замужней женщиной

Суд приговорил любовников к публичной порке.

46-летний гражданин из Индонезии, работающий в организации, которая выступает за ужесточение законов о супружеских изменах, сам попался на связи с замужней женщиной.

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Мужчина и его подруга были пойманы в сентябре, по-видимому, в машине, припаркованной возле туристического пляжа.

Мужчину по имени Мухлис бин Мухаммед из Совета Ачеха суд приговорил к публичной порке. Он получил 28 ударов, а его любовница - 23 удара, передает Би-би-си.

Порка состоялась 31 октября. Теперь Мухлиса исключат из городского совета.

Герой этой истории Мухлис живет в очень консервативном индонезийском регионе Ачех, единственном в стране, где практикуется применение шариата. "Любой должен быть выпорот, если его вина будет доказана, даже если он является членом городского совета", - сказал о нормах шариата Хусайни Вахаб, заместитель мэра района Ачех Бесар, где живет Мухлис.

Мухлис бин Мухаммед также является исламским религиозным лидером в регионе.

Гомосексуальные отношения и азартные игры также наказываются в Ачехе публичной поркой.

В 2017 году порке палками были подвергнуты двое мужчин, уличенных в сексуальном контакте. Каждый из инх получил по 83 удара.

Обычно палки сделана из ратана. Те, кто проводит порку, надевают закрывающую лицо и тело одежду, чтобы их нельзя было узнать.

Порка проходит публично, но детям запрещено смотреть на эту процедуру.