Молодожены отпраздновали свадьбу, но на следующее утро их ждал неприятный сюрприз (фото)
15:39, 10 сентября 2019Курьёзы
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Воры украли все подарки молодоженам и конверты с деньгами, а также угнали автомобиль BMW X5.
Пару ограбили после свадьбы / фото Jaime Prince
В английском городе Селби преступники ограбили новоиспеченных супругов на следующий день после свадьбы.
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Так, 7 сентября 31-летняя Джейм Принс и 29-летний Пол Кирван поженились. По их словам, праздник прошел так, как они мечтали. Но на следующее утро с ними связались организаторы свадьбы и заявили, что на место проведения торжества проникли воры, передает Hull Live.
Так, воры украли все подарки и конверты с деньгами, а также угнали автомобиль BMW X5, принадлежавший отцу Кирвана. Более того, в салоне авто лежало свидетельство о браке.
На данный момент полиции удалось определить местонахождение угнанной машины.
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