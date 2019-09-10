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Молодожены отпраздновали свадьбу, но на следующее утро их ждал неприятный сюрприз (фото)

15:39, 10 сентября 2019
Курьёзы
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Пару ограбили после свадьбы / фото Jaime Prince

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Так, 7 сентября 31-летняя Джейм Принс и 29-летний Пол Кирван поженились. По их словам, праздник прошел так, как они мечтали. Но на следующее утро с ними связались организаторы свадьбы и заявили, что на место проведения торжества проникли воры, передает Hull Live.

Так, воры украли все подарки и конверты с деньгами, а также угнали автомобиль BMW X5, принадлежавший отцу Кирвана. Более того, в салоне авто лежало свидетельство о браке. 

На данный момент полиции удалось определить местонахождение угнанной машины. 

Ранее девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.

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Теги: #свадьба