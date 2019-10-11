"Покойник" вернулся домой: в Индонезии строитель от друзей узнал, что его похоронили

Все решили, что он погиб в аварии, изуродованное тело невозможно было опознать.

В Индонезии житель провинции Восточная Ява вернулся домой после собственных похорон.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеНеудавшийся сюрприз: американец по ошибке убил зятя выстрелом в сердцеОтмечается, что путаница началась с аварии, в котором погиб мужчина, ехавший на мотоцикле без документов. Опознать изуродованное тело оказалось невозможно, поэтому личность погибшего установили по мотоциклу. Полиция выяснила, что он был зарегистрирован на 40-летнего строителя по имени Сунарто.

Останки отдали родственникам Сунарто для погребения.

«Даже при омовении они не могли сказать, что это не его тело», – рассказал глава полиции района Грабаган Али Канта.

Через семь часов после похорон Сунарто вернулся домой. По словам мужчины, он узнал о собственной смерти от друзей на работе. Строитель объяснил, что три месяца назад взял взаймы деньги у знакомого велорикши, которого звали Вариим (Wariim). В качестве залога он отдал ему свой мотоцикл. По всей видимости, в ДТП погиб именно Вариим.

Когда родственники Вариима узнали об ошибке, они решили не перезахоронять тело и ограничились изменением имени на могильном камне.

Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина кремировала тело якобы своего сына, но он оказался жив.