"Покойник" вернулся домой: в Индонезии строитель от друзей узнал, что его похоронили
В Индонезии житель провинции Восточная Ява вернулся домой после собственных похорон.
Об этом пишет Lenta.ru.
Читайте такжеНеудавшийся сюрприз: американец по ошибке убил зятя выстрелом в сердцеОтмечается, что путаница началась с аварии, в котором погиб мужчина, ехавший на мотоцикле без документов. Опознать изуродованное тело оказалось невозможно, поэтому личность погибшего установили по мотоциклу. Полиция выяснила, что он был зарегистрирован на 40-летнего строителя по имени Сунарто.
Останки отдали родственникам Сунарто для погребения.
«Даже при омовении они не могли сказать, что это не его тело», – рассказал глава полиции района Грабаган Али Канта.
Через семь часов после похорон Сунарто вернулся домой. По словам мужчины, он узнал о собственной смерти от друзей на работе. Строитель объяснил, что три месяца назад взял взаймы деньги у знакомого велорикши, которого звали Вариим (Wariim). В качестве залога он отдал ему свой мотоцикл. По всей видимости, в ДТП погиб именно Вариим.
Когда родственники Вариима узнали об ошибке, они решили не перезахоронять тело и ограничились изменением имени на могильном камне.
Как ранее сообщал УНИАН, в России женщина кремировала тело якобы своего сына, но он оказался жив.