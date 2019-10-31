В Китае у мужчины в пенисе обнаружили цепочку из магнитных шариков

Мужчина заявил, что не знает, как шарики оказались у него в гениталиях.

В Китае хирурги из гениталий 58-летнего мужчины удалили 28 магнитных шариков.

Об этом пишет The Sun.

Читайте такжеМужчина застрял на гигантском дымоходе и прославился в сети (видео)58-летний китаец обнаружил, что в его пенисе оказались магнитные шарики, однако он решил не обращаться к врачам. Впоследствии шарики начали создавать дискомфорт и вызывать трудности с мочеиспусканием. Тогда мужчина уже поехал в больницу. Медикам он пояснил, что не знает, как шарики оказались в его пенисе. Впоследствии он признался, что сам заметил один шарик в уретре.

Когда врачи сделали рентген, они увидели внутри цепочку из шариков. Каждый из них был два миллиметра в ширину. Шарики удалось удалить с помощью микрохирургии.

Врачи отмечают, что если бы мужчина обратился на несколько дней позже, могла бы возникнуть инфекция мочевого пузыря.

Как ранее сообщал УНИАН, стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 сантиметров и установил мировой рекорд.