Зеленский и Лукашенко обменялись шутками о России (видео)

Зал такой разговор встретил смехом и овациями.

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума регионов Украины и Беларуси в Житомире обменялся шутками с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Зеленский говорил о теплых отношениях между двумя странами, передает ТСН.

"Я действительно считаю, что белорусы для нас – очень теплые люди, очень теплые отношения. Не хотел бы ни в коем случае никого делить. Но к кому ближе белорусы? К россиянам, или к украинцам?(...) Ответ на этот вопрос? Ответ – в фамилии уважаемых гостей из Беларуси", - пошутил Зеленский, намекая на Лукашенко.

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Лукашенко его слова встретил громким смехом и улыбкой. В свою очередь, во время своего выступления белорусский гарант также говорил о теплом отношении к Украине.

"Чем роднее наши государства, чем сплоченнее мы будем, тем большее сопротивление мы будем чувствовать. Никто в мире не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу разделяй и властвуй", - сказал Лукашенко. После этого он обратил внимание на то, что в зале очень много журналистов.

"Они точно мое заявление растолкуют, будто мы против России или Китая настроены", - сказал Лукашенко. В ответ Зеленский ответил: "А вы не стесняйтесь".

После оваций в зале и смеха, белорусский президент подытожил: "Я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там (в России – ред.), будут нас прессовать. Но и там, на Западе, не очень это воспримут".

Ранее Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем на белорусской границе.