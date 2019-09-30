Магазин в Новой Зеландии два часа транслировал порно
15:23, 30 сентября 2019Курьёзы
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В компании подозревают, что причиной курьеза могла стать плохая кибербезопасность.
Администрация магазина расследует, кто мог "залить" видео на сервер / скриншот
Магазин спортивной одежды «Asics» в Окленде (Новая Зеландия) два часа подряд транслировал на экранах в витрине порно.
Об этом пишет New Zealand Herald.
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Менеджер магазина уже извинился и заявил, что продолжается служебное расследование, как запрещенное видео могло появиться на экранах. Кроме того, компания обратилась по поводу инцидента в полицию.
Вместе с тем администрация магазина «на 100%» уверена, что работники не причастны к загрузке на сервис порно.
В компании подозревают, что причиной курьеза могла стать плохая кибербезопасность.
Как сообщал УНИАН, в Италии 60-летний британец умер во время просмотра порнофильма.
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