В Италии пенсионер умер в секс-шопе во время просмотра порно
В Италии 60-летний британец умер во время просмотра порнофильма.
Об этом сообщает The Sun.
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Мужчина путешествовал по стране на велосипеде. В одном из районов Венеции он зашел в секс-шоп и заплатил пять евро за просмотр порнофильма в отдельной комнате.
По словам сотрудников магазина, пока в помещении находится человек, лампочка над дверью горит красным. Работники забеспокоились, когда мужчина не вышел из нее спустя полчаса, так как арендовал всего на 15 минут.
Они открыли дверь и обнаружили, что посетитель лежит на полу без сознания. Сотрудники вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть британца.
Местная полиция ведет расследование случившегося.
Как сообщал УНИАН, в Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.