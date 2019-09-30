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В Италии пенсионер умер в секс-шопе во время просмотра порно

08:17, 30 сентября 2019
Курьёзы
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Местная полиция ведет расследование / фото: commons.wikimedia.org

Об этом сообщает The Sun.

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Мужчина путешествовал по стране на велосипеде. В одном из районов Венеции он зашел в секс-шоп и заплатил пять евро за просмотр порнофильма в отдельной комнате.

По словам сотрудников магазина, пока в помещении находится человек, лампочка над дверью горит красным. Работники забеспокоились, когда мужчина не вышел из нее спустя полчаса, так как арендовал всего на 15 минут.

Они открыли дверь и обнаружили, что посетитель лежит на полу без сознания. Сотрудники вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть британца.

Местная полиция ведет расследование случившегося.

Как сообщал УНИАН, в Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.

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Теги: #Италия#порно