"Молодой еще": нардеп от "Слуги народа" устал и прилег отдохнуть в сессионном зале (фото)

Депутату посочувствовали, что вместо дискотек ему приходится работать.

Народного депутата от «Слуги народа» Алексея Устенко застукали лежащим на столе в сессионном зале Верховной Рады.

Читайте такжеНадежда Савченко насмешила сеть, искупавшись в море в длинном платье (фоторепортаж)Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографию.

«Не, ну а что? Молодой, зелёный... ему ещё по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь», – отметили в комментариях к фото.

Кто-то предположил, что депутат таким образом «охраняет» телефон от «вездесущих камер» журналистов.

«Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты», – высказался один из пользователей.

Как ранее сообщал УНИАН, еще один "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос.