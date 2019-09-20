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"Молодой еще": нардеп от "Слуги народа" устал и прилег отдохнуть в сессионном зале (фото)

11:38, 20 сентября 2019
Курьёзы
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Пользователи соцсети предположили, что депутат "оборонял" телефон от "вездесущих камер" журналистов / facebook.com/yan.dobronosov

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Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографию.

«Не, ну а что? Молодой, зелёный... ему ещё по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь», – отметили в комментариях к фото.

Кто-то предположил, что депутат таким образом «охраняет» телефон от «вездесущих камер» журналистов.

«Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты», – высказался один из пользователей.

Пользователи по-разному отреагировали на фото / скриншот

Как ранее сообщал УНИАН, еще один "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос.

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Теги: #Верховная Рада#Слуга народа