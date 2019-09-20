"Молодой еще": нардеп от "Слуги народа" устал и прилег отдохнуть в сессионном зале (фото)
11:38, 20 сентября 2019Курьёзы
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Депутату посочувствовали, что вместо дискотек ему приходится работать.
Пользователи соцсети предположили, что депутат "оборонял" телефон от "вездесущих камер" журналистов / facebook.com/yan.dobronosov
Народного депутата от «Слуги народа» Алексея Устенко застукали лежащим на столе в сессионном зале Верховной Рады.
Читайте такжеНадежда Савченко насмешила сеть, искупавшись в море в длинном платье (фоторепортаж)Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографию.
«Не, ну а что? Молодой, зелёный... ему ещё по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь», – отметили в комментариях к фото.
Кто-то предположил, что депутат таким образом «охраняет» телефон от «вездесущих камер» журналистов.
«Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты», – высказался один из пользователей.
Пользователи по-разному отреагировали на фото / скриншот
Как ранее сообщал УНИАН, еще один "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос.
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