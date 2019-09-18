Надежда Савченко насмешила сеть, искупавшись в море в длинном платье (фоторепортаж)

На снимках видно, как Савченко купается в море в платье, не переодеваясь в купальник.

Пользователи сети высмеяли экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко из-за серии фотографий с отдыха в Черногории.

Снимки она опубликовала на своей странице в Facebook. Так, на них она сначала позирует на фоне моря в длинном бирюзовом платье. А затем бывшая народная избранница прямо в одежде погружается в воду.

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"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - подписала кадры Савченко.

В сети фотосессия экс-нардепа вызвала волну насмешек: "Непривычно видеть Вас в платье", " Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!", "Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?", "Надежда решила отдохнуть от суеты, надеть тонкие трусики, платьице", " А платье мочить не стоило!", "Надька, ты шо?", "У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла", А говорили, ты на заработки уехала".

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.