Министр обороны России призвал бороться с милитаризмом

Его заявление цитирует РИА Новости.

"Сегодня важно объединить усилия в борьбе против любых попыток героизации нацистского движения, реанимации идеологии фашизма и милитаризма, распространения ксенофобии и расизма. Наш общий долг — не допустить новых трагедий. Нам не нужны ни войны, ни потрясения. Нам нужен мир для решения созидательных задач", — сказал Шойгу, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве.

Также российский министр сказал, что именно Советскому Союзу принадлежит решающая роль в разгроме нацизма, но Россия никогда не делила Победу на свою и чужую и с уважением относится к вкладу всех народов, которые плечом к плечу с советскими солдатами сражались с "коричневой чумой и милитаризмом в Европе и Азии".

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При этом еще в 2010 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия выиграла бы войну с Германией и без Украины.

В марте 2014 года Россия ввела войска в украинский Крым и аннексировала полуостров, после чего развязала войну на территории двух восточных областей Украины, а Крым превратила в военную базу.

Большинство стран мира не признали аннексию, многие из них ввели санкции против агрессора.