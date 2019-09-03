Караоке с Ляшко: экс-нардеп украинизировал песню "3 сентября"
13:43, 03 сентября 2019Курьёзы
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Ляшко изменил текст песни и, вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".
Ляшко в домашнем караоке исполнил песню "3 сентября" / скриншот
Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко исполнил хит Михаила Шуфутинского "3 сентября", немного украинизировав текст песни.
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У себя в Facebook Ляшко опубликовал видео, где он дома поет в караоке. Одет экс-нардеп тоже по-домашнему: белая футболка и разноцветные шорты.
Ляшко изменил текст песни и, вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".
Судя по видео, песню Ляшко посвятил своему псу, с которым он ласкался во время проигрыша.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ляшко уже хвастался своим исполнением "Арии Мистера Икс".
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