Караоке с Ляшко: экс-нардеп украинизировал песню "3 сентября"

Ляшко изменил текст песни и, вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко исполнил хит Михаила Шуфутинского "3 сентября", немного украинизировав текст песни.

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У себя в Facebook Ляшко опубликовал видео, где он дома поет в караоке. Одет экс-нардеп тоже по-домашнему: белая футболка и разноцветные шорты.

Ляшко изменил текст песни и, вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".

Судя по видео, песню Ляшко посвятил своему псу, с которым он ласкался во время проигрыша.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Ляшко уже хвастался своим исполнением "Арии Мистера Икс".