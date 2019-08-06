Илон Маск сравнил королеву Британии с телепузиками
04:26, 06 августа 2019Курьёзы
123 0
В ответ на шутку Илона Маска комментаторы предложили свои варианты коллажей.
Илон Маск / REUTERS
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами детского шоу "Телепузики".
Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал кадр из популярного шоу, а в комментариях добавил коллаж из фотографий королевы Великобритании в нарядах тех цветов, которые носят телепузики.
Queen 🐝 pic.twitter.com/InE4OIu9kL— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019
В ответ на шутку Маска комментаторы предложили свои варианты коллажей. Так, пользователь под ником JaroSan сравнил с персонажами детского шоу канцлера Германии Ангелу Меркель.
August 4, 2019
А читатель страницы Маска под ником Staka подставил лицо самого предпринимателя к костюмам персонажей.
Elon🐝 pic.twitter.com/ITwxwrmVzz— Staka (@IAmStaka) August 4, 2019
Ранее УНИАН сообщал, что молодой мужчина пытался залезть в спальню к королеве Великобритании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter