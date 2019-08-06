Илон Маск сравнил королеву Британии с телепузиками

В ответ на шутку Илона Маска комментаторы предложили свои варианты коллажей.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами детского шоу "Телепузики".

Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал кадр из популярного шоу, а в комментариях добавил коллаж из фотографий королевы Великобритании в нарядах тех цветов, которые носят телепузики.

В ответ на шутку Маска комментаторы предложили свои варианты коллажей. Так, пользователь под ником JaroSan сравнил с персонажами детского шоу канцлера Германии Ангелу Меркель.

А читатель страницы Маска под ником Staka подставил лицо самого предпринимателя к костюмам персонажей.

Ранее УНИАН сообщал, что молодой мужчина пытался залезть в спальню к королеве Великобритании.