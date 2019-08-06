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Илон Маск сравнил королеву Британии с телепузиками

04:26, 06 августа 2019
Курьёзы
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Илон Маск / REUTERS

Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал кадр из популярного шоу, а в комментариях добавил коллаж из фотографий королевы Великобритании в нарядах тех цветов, которые носят телепузики.

В ответ на шутку Маска комментаторы предложили свои варианты коллажей. Так, пользователь под ником JaroSan сравнил с персонажами детского шоу канцлера Германии Ангелу Меркель.

А читатель страницы Маска под ником Staka подставил лицо самого предпринимателя к костюмам персонажей.

Ранее УНИАН сообщал, что молодой мужчина пытался залезть в спальню к королеве Великобритании.

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Теги: #Великобритания#Илон Маск#королева Елизавета