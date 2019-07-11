Молодой мужчина пытался залезть в спальню к королеве Великобритании
11:36, 11 июля 2019Курьёзы
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Королева спала во время инцидента.
Иллюстрация REUTERS
22-летний мужчина пробрался в Букингемский дворец королевы Елизаветы II.
Об этом сообщает The Sun.
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Инцидент произошел около 2 часов ночи. Молодому человеку удалось перепрыгнуть ограждение, после чего он несколько минут ходил вокруг здания и стучался в двери. От самой королевы он находился всего в нескольких метрах. Вскоре его задержали стражей. Отмечается, что королева спала во время инцидента.
Как сообщал УНИАН, Елизавета II удивила участников торжественного мероприятия, неожиданно взявшись за лопату. Произошло это в Кембриджском национальном институте агроботаники, где отмечали столетие исследований.
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