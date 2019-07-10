В Харькове вор месяц питался колбасой в супермаркете
Житель Харькова целый месяц питался ворованной в супермаркете колбасой.
Об этом сообщает «Город Х».
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Отмечается, что в марте этого года мужчина зашел в супермаркет «Треш» на Салтовке, взял палку «Московской» колбасы, спрятал под кофту и вышел из торгового зала. Через неделю он вынес еще килограмм колбасы подобным образом.
Почувствовав безнаказанность, любитель мясной продукции начал воровать различные дорогие колбасы в магазине каждые три-четыре дня. Однако во время очередного захода мужчину поймала охрана.
Ранее гражданина уже судили за кражу и наказали штрафом.
В начале июля Киевский райсуд Харькова вынес вору приговор в виде одного года условного наказания.
Как сообщал УНИАН, в Никополе Днепропетровской области полицейские задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин.