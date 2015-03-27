Италия хочет добиться включения неаполитанской пиццы в список наследия ЮНЕСКО
11:04, 27 марта 2015Курьёзы
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Итальянские власти хотят добиться присутствия неаполитанской пиццы в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Рассмотрение заявки от Италии продлится до 2016 года / gotuemo.com
Как пишет Новое Время со ссылкой на газету La Repubblica, в апреле состоится официальная презентация этого объекта, а рассмотрение заявки продлится до ноября 2016 года.
Если заявка итальянцев будет утверждена, пицца в списке будет значиться как “искусство неаполитанских мастеров-пиццерийщиков”.
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Напомним, ранее ученые, работающие по заказу Минобороны США, создали пиццу, которая пригодна для еды даже после трех лет хранения вне холодильника или морозильной камеры. Создание «вечной пиццы» заняло около двух лет.
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