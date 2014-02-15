Для американских военных создали пиццу со сроком хранения три года

«Вы можете три года хранить пиццу в прямом смысле слова на прилавке и она все равно останется съедобной», — заявили представители Научно-исследовательского центра Армии США в Натике, занимающегося снаряжением и питанием военнослужащих.

Как пишет Лента.ру, создание «вечной пиццы» заняло около двух лет. Главная проблема, с которой пришлось столкнуться ученым, заключалась в том, что влага от начинки пиццы переходила в тесто, что создавало условия для появления плесени и болезнетворных микробов. Чтобы побороть избыточную влажность ученые увеличили содержание влагоудерживающих продуктов — сахара, соли и сиропа.

Кроме того, для создания пиццы со столь длительным сроком годности пришлось изменить кислотность томатного соуса, сыра и теста, чтобы понизить скорость окисления и замедлить размножение бактерий. Максимально долгому сохранению пиццы в съедобном виде способствует и специально разработанная металлизированная упаковка.

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Пицца входит в число блюд, которые американские военные наиболее часто просят включить в их походные рационы, однако ранее сделать это не представлялось возможным из-за ограниченного срока годности этого продукта.