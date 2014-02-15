Для американских военных создали пиццу со сроком хранения три года
Ученые, работающие по заказу Минобороны США, создали пиццу, которую пригодна для еды даже после трех лет хранения вне холодильника или морозильной камеры, сообщает Associated Press.
«Вы можете три года хранить пиццу в прямом смысле слова на прилавке и она все равно останется съедобной», — заявили представители Научно-исследовательского центра Армии США в Натике, занимающегося снаряжением и питанием военнослужащих.
Как пишет Лента.ру, создание «вечной пиццы» заняло около двух лет. Главная проблема, с которой пришлось столкнуться ученым, заключалась в том, что влага от начинки пиццы переходила в тесто, что создавало условия для появления плесени и болезнетворных микробов. Чтобы побороть избыточную влажность ученые увеличили содержание влагоудерживающих продуктов — сахара, соли и сиропа.
Кроме того, для создания пиццы со столь длительным сроком годности пришлось изменить кислотность томатного соуса, сыра и теста, чтобы понизить скорость окисления и замедлить размножение бактерий. Максимально долгому сохранению пиццы в съедобном виде способствует и специально разработанная металлизированная упаковка.
Читайте такжеАрмия США начала испытания «умного» прицела с Wi-Fi
Пицца входит в число блюд, которые американские военные наиболее часто просят включить в их походные рационы, однако ранее сделать это не представлялось возможным из-за ограниченного срока годности этого продукта.