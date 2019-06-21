Во Львове мужчины в плавках заполонили центр города и катаются в трамваях (фото, видео)

Мужской клуб ватерполистов с размахом празднует 70-летие.

Во Львове сегодня, 21 июня, мужской ватерпольный клуб «Динамо» празднует свое 70-летие.

Как передает корреспондент УНИАН, в обеденную пору ватерполисты собрались в центре города возле Ратуши, в своей привычной спортивной форме - плавках и ватерпольних шапочках. Горожане и туристы охотно селфилися с «ихтиандрами» и выражали восхищение телосложением спортсменов при этом никаких нареканий на то, что мужчины прогуливаются по центру города в плавках никто не высказывал.

Потом ватерполисты проехали в львовских трамваях, вызывая удивление и заинтересованность среди пассажиров, где раздавали приглашения на матчи финала Кубка Украины-2019 по водному поло среди мужчин, которые состоятся во Львове 22-23 июня.

«Спорт – это не только азартное, но и яркое зрелище. Где теннисистки – кричат, хоккеисты – бьются, а ватерполисты – не стесняются демонстрировать идеальное тело. И у многих болельщиков и спортсменов любовь к водному поло началась с первого взгляда», - отметили в пресс-службе ватерпольного клуба «Динамо».

Читайте такжеВо Львове отметили День Героев (фото, видео)

Также сегодня ватерполисты зафиксируют национальный рекорд: в центре города на площади возле памятника Т. Шевченко появится уникальный спортивный арт-объект — крупнейший ватерпольный мяч в мире. Его диаметр — 3,5 м.

А уже 22-го и 23-го июня во Львове состоятся соревнования в бассейне СКА. Там пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал Кубка Украины по водному поло.

Команды-участницы: КЗ ЛОР «ЛУФК» (г. Львов), сборная Харьковской обл. (м. Харьков), ВК «Мариуполь» (г. Мариуполь), ВК «Динамо» Львов» (г. Львов).

Справка. «Динамо» — мужской ватерпольный клуб из Львова, основанный в 1949-м году. Пятикратный чемпион, многократный серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины. Семикратный обладатель Кубка Украины.