"Плохая примета": конфуз Путина попал на видео
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 19, 2019
И на пути Путина попадаются закрытые двери: Президент России, президент Австрии и оказия в санатории «Русь» pic.twitter.com/3cxdV5VHv3
Президент России Владимир Путин попал в очередной раз оконфузился. Это произошло во время встречи с главой Австрии Александером Ван дер Белленом.
Видео их прогулки по санаторию "Русь" (Краснодарский край) показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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"И на пути Путина попадаются закрытые двери: президент России, президент Австрии и оказия в санатории "Русь", – прокомментировал он.
Так, на кадрах можно увидеть, что Путин не смог открыть дверь без посторонней помощи.
"Плохая примета.. Скоро на покой в мавзолей, там двери редко открывают", – высмеяли его пользователи.
Как сообщал УНИАН, астролог увидел знак в феерическом падении Путина на льду.