"Плохая примета": конфуз Путина попал на видео

Путин не смог открыть дверь без посторонней помощи.

И на пути Путина попадаются закрытые двери: Президент России, президент Австрии и оказия в санатории «Русь» pic.twitter.com/3cxdV5VHv3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 19, 2019

Президент России Владимир Путин попал в очередной раз оконфузился. Это произошло во время встречи с главой Австрии Александером Ван дер Белленом.

Видео их прогулки по санаторию "Русь" (Краснодарский край) показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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"И на пути Путина попадаются закрытые двери: президент России, президент Австрии и оказия в санатории "Русь", – прокомментировал он.

Так, на кадрах можно увидеть, что Путин не смог открыть дверь без посторонней помощи.

"Плохая примета.. Скоро на покой в мавзолей, там двери редко открывают", – высмеяли его пользователи.

Как сообщал УНИАН, астролог увидел знак в феерическом падении Путина на льду.