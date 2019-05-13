Видео с забавно прячущимися от дождя гориллами стало вирусным

Гориллам не понравился дождь.

В США сняли на камеру горилл, которые привлекли внимание людей своими забавными попытками спрятаться от дождя.

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Об этом пишет Fox News.

В ролике видно, как гориллы в зоопарке Ривербэнкс в Колумбии прячутся под навесом. Две гориллы держат детей на руках. Они осторожно ищут путь, благодаря которому можно добраться к сухой земле. Впоследствии один из приматов по имени Акация прислоняется к стене, выскальзывает из-под навеса и быстро проходит на сухую часть территории. За ней с мрачными лицами тем же путем пробегают другие гориллы, прислонившись к стене.