Видео с забавно прячущимися от дождя гориллами стало вирусным
14:34, 13 мая 2019Курьёзы
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Гориллам не понравился дождь.
Две гориллы держат детей на руках / скриншот
В США сняли на камеру горилл, которые привлекли внимание людей своими забавными попытками спрятаться от дождя.
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Об этом пишет Fox News.
В ролике видно, как гориллы в зоопарке Ривербэнкс в Колумбии прячутся под навесом. Две гориллы держат детей на руках. Они осторожно ищут путь, благодаря которому можно добраться к сухой земле. Впоследствии один из приматов по имени Акация прислоняется к стене, выскальзывает из-под навеса и быстро проходит на сухую часть территории. За ней с мрачными лицами тем же путем пробегают другие гориллы, прислонившись к стене.
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