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Видео с забавно прячущимися от дождя гориллами стало вирусным

14:34, 13 мая 2019
Курьёзы
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Две гориллы держат детей на руках / скриншот

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Об этом пишет Fox News.

В ролике видно, как гориллы в зоопарке Ривербэнкс в Колумбии прячутся под навесом. Две гориллы держат детей на руках. Они осторожно ищут путь, благодаря которому можно добраться к сухой земле. Впоследствии один из приматов по имени Акация прислоняется к стене, выскальзывает из-под навеса и быстро проходит на сухую часть территории. За ней с мрачными лицами тем же путем пробегают другие гориллы, прислонившись к стене.  

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Теги: #обезьяны#горилла