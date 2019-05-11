На Киевщине неизвестные украли у предпринимателя две тушки индюков, угрожая игрушечным автоматом (фото)

Злоумышленники пояснили, что таким образом хотели пошутить, однако предприниматель воспринял это как реальную угрозу жизни.

На трассе Киев-Одесса в районе г. Белая Церковь трое мужчин совершили нападение на частного предпринимателя и завладели двумя тушками индеек, после чего скрылись на автомобили BMW.

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Об этом на своей странице в Facebоok сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. По словам потерпевшего, неизвестные угрожали ему автоматом АК-47.

"Уже через несколько минут оперативники остановили машину, которая подпадала под ориентировку. Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индюка и предмет, похожий на оружие. Как выяснилось, автомат, которым угрожали нападавшие, оказался игрушечным", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам задержанных, они выехали за город сфотографироваться с игрушкой-автоматом и в это время увидели, что разгружают товар и решили пошутить, разыграв нападение.

"Потерпевший предприниматель и не подозревал, что это "детская шалость", воспринял это как реальную угрозу своей жизни и отдал мясо птицы", - отметили в полиции.

Убытки предпринимателя оценили в 3 тысячи гривень, а против злоумышленников открыли уголовное производство по ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой). Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас "шутники" задержаны, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в марте во Львове правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который решил принять душ во время ограбления.