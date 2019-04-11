Будущее рядом: украинец нашел революционный способ сажать картофель и покорил соцсети (видео)

Автор изобретения признался, что ему было трудно сажать картофель традиционным способом – "спину не разогнуть".

Житель Тернопольщины решил упростить себе жизнь и создал простое, но эффективное орудие для высадки картофеля на огороде. Видео с изобретением украинца собрало в Facebook более полумиллиона просмотров.

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На видеоролик, опубликованный 9 апреля, обратил внимание местный сайт 0352.ua. Отмечается, что его обнародовал житель села Долгое Андрей Кубай. На кадрах видно, как украинец высаживает картофель с помощью импровизированной трубы из пластиковых бутылок.

"Мне несколько раз приходилось сажать картошку, после чего спину не разогнуть. Сработал защитный режим и я придумал это изобретение. Может, со стороны это выглядит смешно, но смеется тот, кто смеется последним», – отметил Кубай в комментарии к публикации.

«Кто хочет попробовать то даю небольшой совет - трубу нужно делать из пластиковых бутылок, желательно одинаковых и чтобы были ровной формы, отрезаем горловину и дно, запихаєм одну в одну в плотно перематываем скочем. Трубу нужно изготавливать из пластиковых бутылок 1,5 л. чтобы была легкой - это очень важно», – отметил он.

Видео собрало множество одобрительных комментариев. Некоторые пользователи иронизируют над «новыми технологиями», однако другие начали давать советы по усовершенствованию изобретения и его применению.

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