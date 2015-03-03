В Японии нашли остров, на котором кошек почти в 6 раз больше чем людей

Остров Аошима славится целой армией котов, которых было когда-то завезено для борьбы с мышами, передает ТСН со ссылкой The Telegraph.

Грызуны уничтожали рыбацкие лодки, благодаря которым местные могли заниматься рыбалкой. Поскольку на острове кошки стали главными охотниками, их популяция сильно увеличилась.

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На острове живет 120 кошек, в то время, как людей на нем - 22.

На острове отсутствуют рестораны, кафе и даже автомобили, поэтому туристов он не интересует. Сюда съезжаются исключительно любители кошек.

Ранее УНИАН сообщал, что вслед за Токио, Веной, Лондоном и Парижем в Женеве откроют бар с кошками.