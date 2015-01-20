В Женеве появится бар с кошками

Заведением станет единственным в своем роде на территории Швейцарии, сообщает Еuromag.ru.

Уже не новая для Европы идея открыть кафе, где посетители смогут насладиться бокалом вина в компании четвероногих друзей человека, пришла в голову молодому библиотекарю и переводчику Даниэле Агре-Элой из коммуны Каруж. Девушка называет себя страстным любителем животных.

К традиционному оформлению кошачьих баров Даниэла добавит книги. "В моем кафе будет своя библиотека. Посетители смогут устроиться поуютней на диванчиках и погрузиться в чтение захватывающего романа и приобрести его, если появится желание. Также я размещу здесь несколько столов и выставочный уголок", говорит автор идеи.

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Неотъемлемой частью нового кафе станут напитки и, конечно же, кошки. В зависимости от доступного пространства в кошачьих барах селят от 5 до 10 животных. Даниэла намеревается поселить в своем кафе кошек из приютов для бездомных животных.

Концепция кошачьих баров была разработана еще в 1998 году в Тайвани. Первые европейские кафе с кошками появились в Вене, Лондоне, Париже и Лионе. Как пишет издание Le Matin, такие заведения пользуются популярностью во всех городах их расположения. Например, в Лондоне место в таком кафе нужно бронировать заранее, а порой и ждать более месяца, чтобы попасть туда.