Жители Мариуполя заметили диких оленей на улицах города

Очевидцы сообщают, что животные испугано бегали по парковой зоне возле дворца Металлургов и даже выскакивали на проезжую часть, пугая водителей, передает 0629.com.ua.

Также жители города говорят, что за оленями гонялась стая собак.

Кроме того сайт Мариуполя сообщает, что этих оленей (самца и самку) привез в Мариуполь из Азово-Сивашского заповедника директор сартанского зоопарка Савелий Вашура.

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По его словам, он купил их для жителя Сартаны, который хотел сделать у себя во дворе мини-зоопарк. Однако год назад олени сбежали и с тех пор бегают в разных районах города. «Они даже на блокпостах были», - отметил Вашура.

Поймать оленей очень сложно, так как за этот год они совсем одичали. Вашура призвал горожан не убивать животных, отметив, что если кто-то их сумеет поймать, он готов забрать оленей в свой зоопарк.

«Главное, чтобы в них не стреляли — пусть живут, может, где-то осядут, родят оленят», - сказал он.

Местные жители отмечают, что в парке им. Гурова оленей видят уже довольно давно, а иногда они перебегают в парк Петровского.

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