В Китае мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок в школе
11:43, 08 марта 2019Курьёзы
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Отмечается, что в настоящее время мальчика забрал к себе дядя.
Китаянка прилюдно ударила своего сына / фото flickr.com/rosenkranz
Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына из-за его плохих оценок в школе.
Об этом пишет Daily Mail. Женщина разозлилась из-за того, что ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов, уточняет издание.
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По словам очевидцев, китаянка прилюдно ударила своего сына на улице несколько раз. Затем она села в автомобиль и уехала, оставив мальчика на улице.
Прохожие нашли расстроенного подростка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов попытались вернуть ребенка домой, но его мать заявила, что он ей больше не нужен.
Отмечается, что в настоящее время мальчика забрал к себе дядя.
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