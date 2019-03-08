В Китае мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок в школе

Отмечается, что в настоящее время мальчика забрал к себе дядя.

Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына из-за его плохих оценок в школе.

Об этом пишет Daily Mail. Женщина разозлилась из-за того, что ребенок набрал за тест 81 балл, а не 95 баллов, уточняет издание.

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По словам очевидцев, китаянка прилюдно ударила своего сына на улице несколько раз. Затем она села в автомобиль и уехала, оставив мальчика на улице.

Прохожие нашли расстроенного подростка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов попытались вернуть ребенка домой, но его мать заявила, что он ей больше не нужен.

Отмечается, что в настоящее время мальчика забрал к себе дядя.