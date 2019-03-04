В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера с вагона (видео)

Видео инцидента рассмешило пользователей соцсетей.

В Харькове кондуктор трамвая прогнала зацепера, который хотел ехать на наружном элементе конструкции трамвая.

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Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе «ХС – Харьков». На кадрах можно видеть, как женщина пинком сзади прогнала с вагона молодого человека.

"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - отмечается в комментарии к публикации.

Ранее сообщалось, что под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током. Парень получил ожоги II-III степени 50% тела.