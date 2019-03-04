В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера с вагона (видео)
17:06, 04 марта 2019Курьёзы
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Видео инцидента рассмешило пользователей соцсетей.
В Харькове кондуктор трамвая унизила зацепера / Скриншот, Facebook - ХС • Харьков
В Харькове кондуктор трамвая прогнала зацепера, который хотел ехать на наружном элементе конструкции трамвая.
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Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе «ХС – Харьков». На кадрах можно видеть, как женщина пинком сзади прогнала с вагона молодого человека.
"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - отмечается в комментарии к публикации.
Ранее сообщалось, что под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током. Парень получил ожоги II-III степени 50% тела.
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