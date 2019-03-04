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В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера с вагона (видео)

17:06, 04 марта 2019
Курьёзы
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В Харькове кондуктор трамвая унизила зацепера / Скриншот, Facebook - ХС • Харьков

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Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе «ХС – Харьков». На кадрах можно видеть, как женщина пинком сзади прогнала с вагона молодого человека.

"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - отмечается в комментарии к публикации.

Ранее сообщалось, что под Киевом подросток-зацепер загорелся в результате удара током. Парень получил ожоги II-III степени 50% тела. 

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Теги: #трамвай#Харьков