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Винничанка отдала 5 миллионов за "снятие порчи"

14:51, 04 марта 2019
Курьёзы
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Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения / фото bank.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд.

Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, мэр Олевска пришел на митинг против самого себя.

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Теги: #мошенничество#Винница