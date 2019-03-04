Винничанка отдала 5 миллионов за "снятие порчи"
14:51, 04 марта 2019Курьёзы
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Также мошенница забрала ювелирные украшения.
Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения / фото bank.gov.ua
В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженке Кировоградской области 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
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"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд.
Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.
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