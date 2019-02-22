Японский министр публично извинился за опоздание на три минуты (видео)

Йошитака Сакурада не явился вовремя на парламентское заседание, и оппозиция в знак протеста проигнорировала пятичасовую встречу бюджетного комитета Японии, где он выступал.

Японский министр публично извинился за опоздание на три минуты. Читайте такжеВ Австралии появились автомобильные номера со смайлами (видео) Об этом говорится всюжете ТСН. Йошитака Сакурада не явился вовремя на парламентское заседание, и оппозиция в знак протеста проигнорировала пятичасовую встречу бюджетного комитета Японии, где он выступал. Депутаты раскритиковали министра и призвали его уйти в отставку. Сейчас Йошитака Сакурада возглавляет Министерство по вопросам Олимпийских игр.

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