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Японский министр публично извинился за опоздание на три минуты (видео)

19:52, 22 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом говорится всюжете ТСН.

Йошитака Сакурада не явился вовремя на парламентское заседание, и оппозиция в знак протеста проигнорировала пятичасовую встречу бюджетного комитета Японии, где он выступал. Депутаты раскритиковали министра и призвали его уйти в отставку.

Сейчас Йошитака Сакурада возглавляет Министерство по вопросам Олимпийских игр.

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Теги: #Япония#министр