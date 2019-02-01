В США из-за аномальных морозов появился флешмоб "ледяные штаны" (фото)

Участники флешмоба выставляют на улицу влажные штаны, которые моментально замерзают под воздействием отрицательной температуры.

В США из-за аномальных морозов появился флешмоб в соцсетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.

Участники флешмоба выставляют на улицу влажные штаны, которые моментально замерзают под воздействием отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants.

Некоторые американцы замораживают не только штаны, но и полноценные костюмы, например, форму полиции или каратиста.

Как сообщал УНИАН, в результате снегопадов и рекордных морозов на Среднем Западе США погибли 10 человек. В ряде штатов из-за рекордно низких температур ввели чрезвычайное положение. В регионах, затронутых арктическим холодом, проживает почти 250 миллионов американцев.