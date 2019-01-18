В киевском супермаркете произошло "ЧП" с голым мужчиной и бананами (фото)
12:47, 18 января 2019Курьёзы
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Мужчина убежал до приезда правоохранителей.
В Киеве голый мужчина бегал по супермаркету / фото dtp.kiev.ua
В одном из киевских супермаркетов в районе станции метро "Шулявская" голый мужчина бегал вокруг прилавка с бананами.
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Как сообщает dtp.kiev.ua, мужчина скрылся до приезда правоохранителей.
"ЧП в Киеве на Шулявке: в магазине "Сильпо" в отделе с консервами "нарисовался" обнажённый мужчина. Несчастный бегал возле прилавка с бананами, не проявлял признаков какого-либо душевного расстройства. Известно, что инцидент обошёлся без пострадавших, и ещё до прибытия полиции эксгибиционист исчез", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года в Киеве обнаженная женщина "искала любовь", лежа на трассе и забираясь на крышу авто .
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