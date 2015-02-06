Улицы Пекина запретили называть в честь жуков и проституток

Кроме того, рекомендуется избегать названия, отсылающие к зарубежных географическим наименованиям и достопримечательностям. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

Правила, составленные группой ученых из Пекинского университета, занимают 21 страницу печатного текста. В них, в частности, написано, что вульгарные названия улиц стоит заменить на элегантные.

Также под запрет попали имена ныне живущих жителей страны в независимости от степени их известности. Из списка топонимов также рекомендуется исключить слова, связанные с этническими меньшинствами и религиозными общинами.

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