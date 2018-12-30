Взрыв "недосвященной" российской ракеты, танец машин и секс на вершине пирамиды: топ курьезных историй 2018 года (видео)

Новый год уже совсем близко, и в это время принято подводить итоги года. Вспоминаем забавные и необычные инциденты 2018 года.

В Перу крыса в кухонной раковине на задних лапах "принимает душ". Удивительно, но животное делает это, как человек: трет под мышками, голову, обильно намилившись.

В Одессе снегоуборочные машины исполнили "танец". На видео 6 снегоуборочных машин чистят круговое перекресток.

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Российская plus-size модель опозорилась в Каннах. Пока девушка ловила вспышки фотографов, на ее платье наступил мужчина, и юбка сползла вниз.

В поле в Одесской области появилась неприличная надпись "Х*й вам", которую видно только с воздуха. Оказалось, что такое "обращение" создал местный фермер из-за земельной споры.

Обнаженная девушка прервала футбольный матч в Нидерландах. Сотрудники стадиона не спешили задерживать хулиганку.

Туриста во время его первого полета забыли пристегнуть к дельтаплану. Он две минуты летел на дельтаплане, держась за него лишь одной рукой.

Туристы занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса и сняли это на камеру.

В России сразу после запуска взорвалась ракета, которую плохо освятил священник.

На палубе авианосца "Адмирал Кузнецов" упал кран и пробил пятиметровую дыру.