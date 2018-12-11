В Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны (видео)

Обезьяны разрывают линии электропередач, воруют еду и документы.

Нашествие обезьян на правительственные учреждения в Нью-Дели. Животные свободно прыгают между государственными зданиями и президентским дворцом и тем самым мешают работе их сотрудников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Обезьяны разрывают линии электропередач, воруют еду и документы, оставленные на подоконниках.

Всего в индийской столице около 5 тысяч этих животных. Чтобы решить ситуацию, индийские власти наняли ловцов обезьян - из племени Каландарс. В своем быту они отпугивают их с помощью виртуальных танцев.