В Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны (видео)
09:16, 11 декабря 2018Курьёзы
223 0
Обезьяны разрывают линии электропередач, воруют еду и документы.
В Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны
Нашествие обезьян на правительственные учреждения в Нью-Дели. Животные свободно прыгают между государственными зданиями и президентским дворцом и тем самым мешают работе их сотрудников.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеОбезьяна прыгнула с 50-метровой вышки и стала звездой сети (видео)
Обезьяны разрывают линии электропередач, воруют еду и документы, оставленные на подоконниках.
Всего в индийской столице около 5 тысяч этих животных. Чтобы решить ситуацию, индийские власти наняли ловцов обезьян - из племени Каландарс. В своем быту они отпугивают их с помощью виртуальных танцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter