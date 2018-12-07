В Николаеве во время открытия супермаркета посетители сорвали красную ленту и ворвались в помещение (видео)

Больше всех "активничали" женщины пожилого возраста.

В Николаеве на днях во время открытия нового супермаркета "АТБ" люди сами сорвали красную ленту и вбежали в помещение, не дожидаясь конца мероприятия.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на местные СМИ, публикуя соответствующее видео.

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Курьез произошел возле супермаркета на пересечении улицы 3-я Слободская и проспекта Центрального. Ранее его закрыли на несколько месяцев для ремонта. "Открывали" супермаркет ведущие и аниматоры в костюмах Микки Мауса и тигра. Все это действо сопровождалось музыкой.

В какой-то момент что-то пошло не так, и люди – преимущественно женщины пожилого возраста – по мере окончания мероприятия встали толпой ко входу, прижавшись к красной ленте, которую полагалось торжественно разрезать. Одна из женщин отвязала ленту от столба и стала наматывать себе ее на кулак, в то же время еще несколько людей переступили через ленту и, не дожидаясь последних слов ведущего, побежали ко входу, создавая давку у дверей.

В первую очередь они побежали к прилавкам с товаром по скидкам и в больших количествах набирали себе продукты.