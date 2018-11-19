Присядьте во Всемирный день туалета: необычные и оригинальные туалеты мира (видео)

19 ноября мир отмечает Всемирный день туалета.

19 ноября 2002 года прогрессивная мировая общественность впервые отметила Всемирный день туалета (World Toilet Day) — один из самых оригинальных и, по сложившейся традиции, веселых праздников.

Топ-5 самых креативных санузлов мира.

Унитаз над лифтовой шахтой – непригоден для тех, кто боится высоты. Находится он в Мексике на высоте 15 метров в старой лифтовой шахте.

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Туалет СПА-капсула - находятся в лондонском ресторане Sketch. Внутри капсулы - унитаз, рукомойник, подсветка, звуки и ароматы природы.

Зеркальный туалет, где можно скоротать время «за этим делом», рассматривая прохожих. Лондонский туалет имеет тонировку, в результате чего вы видите всех прохожих, а они вас нет.

В отеле «Madarao-Kogen» в Токио вы можете почувствовать себя настоящим горнолыжным спортсменом. Стены туалета украшают очень необычные фотокартины с реалистичными горными пейзажами

В Новой Зеландии расположился необычный мужской туалет. Пространство над писсуарами украсили фото женщин, которые внимательно следят за мужчинами.