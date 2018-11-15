В лучших традициях СССР: на Харьковщине с оркестром открыли детскую площадку (видео)
23:33, 15 ноября 2018Курьёзы
132 0
На детской площадке в поселке под Харьковом изменили старые качели и горки на новые.
На Харьковщине чиновники с оркестром открывали обновленную детскую площадку.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Мелитополе детскую площадку установили на кладбище (фото)
В традициях Советского Союза - на детской площадке в поселке под Харьковом изменили старые качели и горки на новые.
Все бы ничего, но открывать обновленную площадку пригласили оркестр. Видео церемонии выложили в Сеть, и пользователи моментально начали это высмеивать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter