В лучших традициях СССР: на Харьковщине с оркестром открыли детскую площадку (видео)

На детской площадке в поселке под Харьковом изменили старые качели и горки на новые.

На Харьковщине чиновники с оркестром открывали обновленную детскую площадку.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В традициях Советского Союза - на детской площадке в поселке под Харьковом изменили старые качели и горки на новые.

Все бы ничего, но открывать обновленную площадку пригласили оркестр. Видео церемонии выложили в Сеть, и пользователи моментально начали это высмеивать.