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В лучших традициях СССР: на Харьковщине с оркестром открыли детскую площадку (видео)

23:33, 15 ноября 2018
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В традициях Советского Союза - на детской площадке в поселке под Харьковом изменили старые качели и горки на новые.

Все бы ничего, но открывать обновленную площадку пригласили оркестр. Видео церемонии выложили в Сеть, и пользователи моментально начали это высмеивать.

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Теги: #Харьковщина#оркестр#детская площадка в болоте