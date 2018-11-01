Не тот Карась: Россия оконфузилась с санкционным списком против украинцев

В российский санкционный список против украинских граждан ошибочно включили галериста Евгения Карася.

Россия ошибочно включила в санкционный список граждан Украины владельца галереи искусств Евгения Карася, приняв его за тезку - лидера праворадикальной организации С14.

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"Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под №119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку-радикала и более доступные данные", – написал галерист на своей странице в Facebook.

Отреагировал на конфуз России в Facebook и Карась-праворадикал: "В списке Ильенко, Коханивский, Аваков и... Евгений Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Владелец художественной галереи, а не лидер С14".

Как сообщал УНИАН, Россия ввела в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины санкции в форме блокирования безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрета на перечисление средств за пределы России.