В бельгийском Брюгге построят 3-х километровый пивопровод

Муниципальный совет Брюгге (Бельгия) дал фламандскому пивовару разрешение на строительство пивопровода от производственного цеха, расположенного в центре города, до фабрики для фильтрации и розлива. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт телеканала Euronews.

Свою идею хозяева пивоварни De Halve Maan объяснили заботой о сохранении исторического наследия фламандского города, в частности, мощеных брусчаткой мостовых в центре Брюгге, по которым сейчас двигаются перевозящие пиво грузовики (только на долю De Halve Maan приходится порядка 500 таких автоцистерн в год). Кроме того, нововведение позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

По словам владельца пивоварни Ксавье Ваннесте (Xavier Vanneste), общая протяженность пивопровода составит около трех километров. При этом перемещаться пенный напиток по подземным трубам будет со скоростью около шести тысяч литров в час.

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«Трубы изготовят из полиэтилена, — пояснил владелец пивоварни Ксавье Ваннесте. — Этот материал гораздо прочнее стали. И мы вполне уверены, что так нам удастся избежать утечек или нелегальной откачки».

Стоимость проекта, начало реализации которого запланировано на этот год, не уточняется.

Пивоварня в центре Брюгге, которая сейчас принадлежит De Halve Maan, действует там на протяжении последних пяти веков.