Бельгия признает Палестину государством

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на бельгийское издание Le Soir. Ключевые политические партии страны, члены которых входят в состав федерального правительства Бельгии, пришли к политическому согласию о признании Палестины. Соответствующее решение будет представлено и поставлено на голосование, вероятно, на следующей неделе.

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При этом, по словам лидера группы Ecolo Кристофи Дулкеридиса, письма с призывами признать Палестину были разосланы во все европейские страны.

"Мы считаем, что в этом регионе должно быть два государства - Израиль и Палестина. При этом мы не ожидаем, что такое решение решит проблему", - отметил он.

Напомним, среди европейских государств официально признала Палестину лишь Швеция. Соответствующие резолюции, которые не имеют обязательного характера, приняли парламенты Франции, Испании, Великобритании.