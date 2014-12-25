В России школьник при постановке рождественского спектакля перепутал библейского Иосифа и Сталина

Об этом написал отец ребенка.

"Вчера мой 12-летний сын участвовал в Рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей, например, эпохальную роль Арбуза", - написал он.

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"Сказано – сделано: бабушка пришила генеральские лампасы к брюкам, достали офицерские «яловые» сапоги, сделали шикарные усы, френч с маршальскими погонами, петлицами, красную папку Генералиссимуса с большой звездой и др. Подготовились, чтобы блистать. Неладное заподозрили непосредственно перед спектаклем, обнаружив одноклассника в костюме… царя Соломона", - пишет отец.

"Перед самым началом выяснилась завязка драмы: да, сыну досталась роль Иосифа. Только не Иосифа Сталина! Просто Иосифа! Который сообщает… благую весть! Деве Марии! Спектакль-то рождественский! Времени не было, и сын отправился сообщать благую весть в виде Иосифа Сталина. В своем костюме он имел бешеный успех!", - добавил он.